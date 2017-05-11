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Шулейко назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Гомельской области

12.05.2017 11:58 — Новости Политики | БелТА  
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Шулейко назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Гомельской области
Юрий Шулейко

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области назначен Юрий Шулейко. Соответствующее кадровое решение глава государства принял сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент также дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На должность председателя Оршанского райисполкома согласован Леонид Пеньковский, Поставского райисполкома - Сергей Чепик.

Россонский район возглавит Владимир Быков, Ушачский - Владимир Авдошко, Чашникский - Леонид Плешко.

Дмитрий Ломако согласован на должность председателя Шарковщинского райисполкома, Анатолий Бондаренко - председателя Хойникского райисполкома.

Председателем Бобруйского горисполкома станет Александр Студнев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент также дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

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