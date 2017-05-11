12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо", - сказал Президент.

Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал. "Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", - привел пример Александр Лукашенко.

"Поэтому по образованию у нас должны быть серьезные подвижки. И к вступительным экзаменам мы тоже какие-то изменения внесли, но надо более существенно к этому подходить", - поручил Президент.-0-