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Лукашенко назначил начальников УВД Брестского и Витебского облисполкомов

12.05.2017 12:42 — Новости Политики | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей в системе органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко.

Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Максим Миронов назначен начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко.

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