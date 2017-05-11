Александр Лукашенко

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, напомнил о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, - это вопросы социальные, которые потянут за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Ну и, соответственно, заработная плата, - сказал глава государства. - Если мы не решим в текущем году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут".

"Уплотняйтесь, сокращайтесь, экономьте, но за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату. Помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также обратил особое внимание на развитие крупных региональных центров, таких как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи. В части развития Оршанского района Президентом уже были даны соответствующие поручения, и в ближайшее время эти вопросы будет рассматриваться на выездном правительственном совещании.

Александр Лукашенко назвал эти и подобные им по значимости белорусские города с территориями вокруг них регионами, подчеркнув тем самым важность комплексного развития данных территорий как с точки зрения производственной сферы, так и решения социальных вопросов. "Эти регионы – очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы", - сказал глава государства.

"Нужен железный порядок. Разговоры закончены, - подчеркнул Президент. - Ссылок на то, что чего-то там не хватило, быть не должно. Вы сегодня выходите и от имени Президента осуществляете ту политику, о которой я так много говорю. Вы знаете, что там надо делать", - обратился Александр Лукашенко к новым руководителям местных исполнительных и распорядительных органов.

Отдельно Президент коснулся вопросов идеологии. Он подчеркнул, что работа в данной сфере не должна сводиться лишь к тому, чтобы куда-то придти и прочитать лекцию. "Самая большая идеология - это там, где подымается дух людей, дух народа. Я сейчас имею в виду не обычные общественные массовые мероприятия, а спортивные", - отметил глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание, что культурно-спортивные комплексы, построенные в различных городах, в том числе в Орше, порой не в полной мере задействованы. На их базе нет спортивных команд. При этом в республике есть перспективные тренерские кадры, которые готовы в регионах заниматься развитием тех или иных видов спорта. "Надо этих ребят приглашать, обеспечить жильем. Там, где есть эти катки, надо создавать школы и команды - основная, дублирующий состав, школа для детей и массовое катание. Эти объекты не должны пустовать", - сказал глава государства.-0-