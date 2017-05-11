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Репкин согласован на должность ректора Белорусского госуниверситета физической культуры

12.05.2017 12:49 — Новости Политики | БелТА  
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Репкин согласован на должность ректора Белорусского госуниверситета физической культуры
Сергей Репкин

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Репкин согласован на должность ректора учреждения образования "Белорусский государственный университет физической культуры". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА .-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Репкин 12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Репкин согласован на должность ректора учреждения образования "Белорусский государственный...

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