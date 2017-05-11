|
Репкин согласован на должность ректора Белорусского госуниверситета физической культуры
12.05.2017 12:49 — Новости Политики | БелТА
Сергей Репкин
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Репкин согласован на должность ректора учреждения образования "Белорусский государственный университет физической культуры". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА .-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Репкин 12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Репкин согласован на должность ректора учреждения образования "Белорусский государственный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии