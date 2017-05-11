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Лукашенко: надо дать людям нормальную зарплату, иначе нас не поймут

12.05.2017 12:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая в пятницу решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, напомнил о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: надо дать людям нормальную зарплату, иначе нас не поймут
© Sputnik/ Марина Серебрякова
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Ранее Лукашенко "железно потребовал", чтобы к концу 2017 года средняя зарплата по стране составляла не менее 500 долларов. Он также выдвинул требование трудоустроить всех безработных.

Три задачи местной власти

"Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, — это вопросы социальные, которые потянут за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Ну и, соответственно, заработная плата", — сказал Лукашенко. 

"Если мы не решим в этом году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут", — продолжил он.

Поэтому он предложил вновь назначенным руководителям "уплотняться, сокращаться и экономить", чтобы за счет этого найти резервы для роста зарплат. 

"Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле", — заявил Лукашенко.

Погода и посевная

Лукашенко: надо дать людям нормальную зарплату, иначе нас не поймут
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Глава государства также интересовался ситуацией на селе, особенно в Витебской области, в связи с погодными условиями. Как доложили президенту, ситуация достаточно сложная как по причине осадков, так и температуры, что отрицательно влияет на темпы полевых работ. Вместе с тем особого вреда уже посеянным площадям заморозки и выпавший снег не нанесли.

"Конечно, надо оперативно посеять, но не в ущерб качеству. Это касается, прежде всего Витебского региона. Но главное не в этом. Нам надо менять севооборот. Если у нас есть районы в Витебской области, где можно в больших объемах возделывать зерновые культуры, то там надо их возделывать. В остальных районах в каждом хозяйстве выбирать только отдельные поля для того, чтобы произвести комбикорм для крупного рогатого скота. Все остальное надо отдавать под травы и производить молоко", — считает президент.

По словам Лукашенко, необходимо сделать упор именно на те культуры, которые наиболее рационально и эффективно производить в той или иной местности.

Еще одно поручение связано с активным внедрением современных технологий хранения кормов.    

 
Теги: Минск
 
 
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Назначая руководителей местной вертикали власти, президент пообещал держать на контроле вопросы цен, зарплат и занятости.

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