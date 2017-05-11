ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обсудил с руководством швейцарской компании Glencore перспективы сотрудничества с Беларусью

12.05.2017 13:27 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества со швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG обсуждены 12 мая на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством этой компании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания - шестая в Европе - не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси", - сказал глава государства.

"Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям", - добавил Александр Лукашенко.

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания - шестая в Европе - не имеет никакого бизнеса, не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Репкин согласован на должность ректора Белорусского госуниверситета физической культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика