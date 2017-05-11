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Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов

12.05.2017 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает "ненормальным" тот факт, что Glencore International AG  - шестая компания в Европе поставщик сырьевых товаров и редкоземельных металлов — до сих пор не имеет бизнеса в Беларуси.

Лукашенко встретился с крупнейшим в мире поставщиком нефтепродуктов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Перспективы сотрудничества официального Минска со швейцарской трейдинговой компанией обсуждались в пятницу на встрече главы государства с директором Glencore International AG Айваном Глазенбергом. 

"Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси", — сказал белорусский лидер, обращаясь к представителям Glencore.

Президент выразил надежду на то, что стороны достигнут договоренности и начнут работу над совместными проектами.

Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов.Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях. 

 
Теги: Минск
 
 
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Во встрече белорусского лидера с руководством швейцарской трейдинговой компании принимал участие и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

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Лукашенко обсудил с руководством швейцарской компании Glencore перспективы сотрудничества с Беларусью
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