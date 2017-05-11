Кравченко обсудил в Совете нацбезопасности США перспективы белорусско-американского сотрудничества

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 11 мая во время своего визита в США провел встречу в Совете национальной безопасности этой страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"В ходе встречи в Совете национальной безопасности США обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-американского сотрудничества", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Олег Кравченко во время своего визита провел еще несколько двусторонних встреч. Так, в Хельсинкской комиссии США стороны рассмотрели ситуацию в Восточно-Европейском регионе и вопросы подготовки к проведению в Минске в июле сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Состоялась также встреча замминистра с членом Конгресса США от штата Нью-Джерси Кристофером Смитом. "Обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе МИД.-0-