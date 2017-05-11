Лукашенко: в Беларуси будет серьезно переформатирована вся сфера спорта

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил положительную тенденцию, что в стране все больше людей начинают заниматься массовым спортом. "Но, увы, спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема, - сказал он. - Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы - это не игра. Это даже не сражение. Это - битва. Другого не дано".

Александр Лукашенко в этой связи высказал долю критики по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.

"Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также отметил важность грамотного подбора кадров в спортивной сфере, желающих работать и добиваться результатов. Глава государства считает ненормальной ситуацию, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты.

"Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах. А это уже ваша будущая работа", - заявил Александр Лукашенко.

Сергей Репкин, докладывая о своем видении проблемных вопросов в развитии вуза, отметил, что оставшаяся еще со времен Советского Союза научная база во многом исчерпала себя. Поэтому университет нуждается в существенном обновлении научных кадров.

"Согласен. Надо оставить те элементы, которые нам нужны. Все остальное должно быть новое. И вы правильно сказали: главный вопрос - это кадры. Вы должны привести туда людей, которые просто хотят работать. Любую систему можно в мире найти и приспособить. Но для этого надо желание работать", - сказал Президент.-0-