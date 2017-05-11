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Вопросы регионального сотрудничества обсуждены на консультациях МИД Беларуси и Финляндии в Минске

12.05.2017 14:20 — Новости Политики | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы регионального сотрудничества обсуждены 12 мая на консультациях между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Финляндии в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны рассмотрели двустороннюю повестку дня в политической, торгово-экономической и иных сферах сотрудничества, развитие отношений Беларуси с ЕС, ее участие в инициативе "Восточное партнерство", а также вопросы регионального сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник управления Европы Евгений Воробьев, финляндскую - генеральный директор департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Маймо Хенриксон.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник управления Европы Евгений Воробьев, финляндскую - генеральный директор департамента России,...

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