Вопросы регионального сотрудничества обсуждены на консультациях МИД Беларуси и Финляндии в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы регионального сотрудничества обсуждены 12 мая на консультациях между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Финляндии в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны рассмотрели двустороннюю повестку дня в политической, торгово-экономической и иных сферах сотрудничества, развитие отношений Беларуси с ЕС, ее участие в инициативе "Восточное партнерство", а также вопросы регионального сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник управления Европы Евгений Воробьев, финляндскую - генеральный директор департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Маймо Хенриксон.-0-