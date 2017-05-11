МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в крупных региональных центрах, таких, как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи.

В пятницу глава государства произвел назначения руководителей местной вертикали власти. Ранее Лукашенко уже дал поручения о комплексном развитии Оршанского района с точки зрения производственной сферы и социальных вопросов. Ожидается, что вскоре реализация этих поручений будет рассмотрена на совещании у главы государства.

"Эти регионы — очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы. Нужен железный порядок. Разговоры закончены. Ссылок на то, что чего-то там не хватило, быть не должно. Вы сегодня выходите и от имени президента осуществляете ту политику, о которой я так много говорю. Вы знаете, что там надо делать", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Отдельно президент коснулся вопросов идеологии. Он подчеркнул, что работа в данной сфере не должна сводиться лишь к тому, чтобы куда-то прийти и прочитать лекцию. "Самая большая идеология — это там, где подымается дух людей, дух народа. Я сейчас имею в виду не обычные общественные массовые мероприятия, а спортивные", — отметил президент.

В этой связи Лукашенко обратил внимание, что культурно-спортивные комплексы, построенные в различных городах, в том числе в Орше, порой не в полной мере задействованы. На их базе нет спортивных команд. При этом в республике есть перспективные тренерские кадры, которые готовы в регионах заниматься развитием тех или иных видов спорта.

"Надо этих ребят приглашать, обеспечить жильем. Там, где есть эти катки, надо создавать школы и команды — основная, дублирующий состав, школа для детей и массовое катание. Эти объекты не должны пустовать", — сказал глава государства.