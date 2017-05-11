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Госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании в 2017 году создана в Беларуси

12.05.2017 14:55 — Новости Политики | БелТА  
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Госкомиссия по контролю за ходом вступительной кампании в 2017 году создана в Беларуси
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, а также определены ее полномочия. Соответствующий указ №156 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В состав комиссии включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Комиссия призвана обеспечивать контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принимать меры по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществлять прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний, а также обеспечивать освещение работы комиссии в средствах массовой информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В состав комиссии включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководители органов...

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