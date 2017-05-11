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Лукашенко принял кадровые решения
12.05.2017 14:54 — Новости Политики | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.Глава...
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