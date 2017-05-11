12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создается Дирекция II Европейских игр 2019 года, учредителями которой выступают НОК Беларуси, Минский горисполком и Минспорт. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Деятельность Дирекции будет обеспечиваться в тесном взаимодействии с правительством и Республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению Игр.

Указом установлен для Дирекции ряд налоговых, таможенных и иных преференций в целях сокращения затрат бюджетных средств на организацию II Европейских игр 2019 года. Предусматривается также возможность направления на эти цели безвозмездной (спонсорской) помощи без указания в договорах видов товаров (работ, услуг), которые будут приобретены за счет средств помощи. При этом спонсоры освобождаются от обязанности представления государственной статистической отчетности об оказанной безвозмездной (спонсорской) помощи.

В положении о Дирекции, утвержденном указом, регламентируется порядок ее деятельности, определяются основные задачи, функции, полномочия как самой Дирекции, так и ее ответственных должностных лиц, регулируются вопросы формирования имущества Дирекции, создания ее административных и исполнительных органов, ответственности, а также устанавливается порядок ее регистрации и прекращения деятельности.-0-