Петришенко обсудил с замглавы МИД России взаимодействие в ОБСЕ

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел России Алексеем Мешковым обсудил белорусско-российское взаимодействие в ОБСЕ. Информация об этом размещена на сайте МИД России, сообщает БЕЛТА.

"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двусторонних отношений", - говорится в сообщении.-0-