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Петришенко обсудил с замглавы МИД России взаимодействие в ОБСЕ
12.05.2017 19:36 — Новости Политики | БелТА
12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел России Алексеем Мешковым обсудил белорусско-российское взаимодействие в ОБСЕ. Информация об этом размещена на сайте МИД России, сообщает БЕЛТА.
"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двусторонних отношений", - говорится в сообщении.-0-
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"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двусторонних...
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