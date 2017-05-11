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Петришенко обсудил с замглавы МИД России взаимодействие в ОБСЕ

12.05.2017 19:36 — Новости Политики | БелТА  
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12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел России Алексеем Мешковым обсудил белорусско-российское взаимодействие в ОБСЕ. Информация об этом размещена на сайте МИД России, сообщает БЕЛТА.

"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двусторонних отношений", - говорится в сообщении.-0-

 
 
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"Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двусторонних...

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