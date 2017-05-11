Посол Польши надеется на развитие диалога с Беларусью по всем направлениям

Конрад Мартин Павлик. Фото из архива

12 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Мартин Павлик надеется на развитие диалога с Беларусью по всем направлениям. Об этом он заявил сегодня на мероприятии в Минске по случаю польского национального праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава польской дипломатической миссии подчеркнул, что минувший год был успешным для белорусско-польского взаимодействия. В частности, на протяжении года состоялись важные визиты высоких должностных лиц Польши в Беларусь. "С марта минувшего года начался процесс нормализации отношений, и именно в минувшем году был открыт диалог между нашими странами по всем направлениям", - отметил посол Польши.

"Возобновились в том числе контакты на межправительственном, межпарламентском уровнях. И эти контакты - как часть отношений с Европейским союзом", - считает Конрад Мартин Павлик.

Он обратил внимание на важность празднования в этом году 25-летия белорусско-польских отношений, а также 25-летия подписания договора о добрососедстве между Беларусью и Польшей.

"Прошлый год был успешным для белорусско-польских отношений, и надеюсь, что этот будет не хуже. Уверен, что потенциал белорусско-польских отношений не исчерпан и наши страны могут быть взаимно притягательными партнерами", - заявил посол Польши в Беларуси.-0-