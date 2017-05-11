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Беларусь и Польша достигли заметного прогресса во взаимоотношениях - Рыбаков

12.05.2017 21:45 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Польша достигли заметного прогресса во взаимоотношениях - Рыбаков
Валентин Рыбаков. Фото из архива

12 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь подчеркивает полную готовность к открытому диалогу Польши по всем вопросам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот праздник является напоминанием об исторических событиях, которые символизируют стойкость духа польского народа", - считает замминистра. По его словам, между Беларусью и Польшей сохранились мирные, добрососедские отношения. "Соседям надо всегда находить общий язык и поддерживать отношения дружбы и сотрудничества. Мы подчеркиваем полную готовность к открытому диалогу с Польшей по всем вопросам, в том числе чувствительным", - отметил Валентин Рыбаков.

Заместитель министра иностранных дел выразил мнение, что Беларусь и Польша за последние годы достигли заметного прогресса в понимании друг друга. Он акцентировал внимание на расширении межпарламентского, межотраслевого сотрудничества, а также сохранении положительной динамики взаимного товарооборота и наращивании польских инвестиций в белорусскую экономику.

Кроме того, Валентин Рыбаков заметил, что Беларусь стала ближе для польских туристов с введением пятидневного безвизового режима для зарубежных гостей.

Как считает замминистра, необходимо сохранить и приумножить положительные достижения, которых добились оба государства в последнее время.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Соседям надо всегда находить общий язык и поддерживать отношения дружбы и сотрудничества. Мы подчеркиваем полную готовность к открытому диалогу с Польшей по всем...

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