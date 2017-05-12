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Лукашенко: Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости
13.05.2017 09:00 — Новости Политики | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси соотечественникам с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг объединяют граждан суверенной Беларуси, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.-0-
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Лукашенко: Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости
Александр Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг объединяют граждан суверенной Беларуси, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение...
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