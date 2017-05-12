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Экс-президент Финляндии умер в спецприюте на 93-м году жизни
13.05.2017 10:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в пятницу в возрасте 93 лет, сообщили местные СМИ со ссылкой на канцелярию президента страны.
С марта 2017 года Койвисто был госпитализирован в специализированный приют.
Койвисто возглавлял государство 12 лет — с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии.
До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.
В последние годы он тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий.
Койвисто — один из самых пожилых экс-президентов Финляднии. Ему удалось побить прежний возрастной рекорд первого лидера страны Каарло Юхо Стольберга. Став главой государства, Койвисто стремился к установлению близких отношений с руководством СССР и избегал конфликтов.
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В последние годы он тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера и не посещал публичных мероприятий.
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