ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президент Финляндии умер в спецприюте на 93-м году жизни

13.05.2017 10:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в пятницу в возрасте 93 лет, сообщили местные СМИ со ссылкой на канцелярию президента страны.

С марта 2017 года Койвисто был госпитализирован в специализированный приют.

Койвисто возглавлял государство 12 лет — с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии.

До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

В последние годы он тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий.

Койвисто — один из самых пожилых экс-президентов Финляднии. Ему удалось побить прежний возрастной рекорд первого лидера страны Каарло Юхо Стольберга. Став главой государства, Койвисто стремился к установлению близких отношений с руководством СССР и избегал конфликтов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние годы он тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера и не посещал публичных мероприятий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Поздравление Президента Беларуси с Днем Государственного герба и Государственного флага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика