Экс-президент Финляндии умер в спецприюте на 93-м году жизни

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в пятницу в возрасте 93 лет, сообщили местные СМИ со ссылкой на канцелярию президента страны.

С марта 2017 года Койвисто был госпитализирован в специализированный приют.

Койвисто возглавлял государство 12 лет — с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии.

До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

В последние годы он тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий.

Койвисто — один из самых пожилых экс-президентов Финляднии. Ему удалось побить прежний возрастной рекорд первого лидера страны Каарло Юхо Стольберга. Став главой государства, Койвисто стремился к установлению близких отношений с руководством СССР и избегал конфликтов.