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Лукашенко: Беларусь состоялась как независимое государство
13.05.2017 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik Алексей Никольский
В Беларуси 15 мая отмечается праздник Государственного флага.
"Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству. Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории", — говорится в поздравлении, которое президентская пресс-служба распространила в субботу.
Глава государства также отметил, что Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости.
По его словам, страна успешно развивается, растет ее международный авторитет.
"В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее", — подчеркнул президент.
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Белорусский лидер отметил, что верность родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.
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