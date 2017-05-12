Лукашенко: Беларусь состоялась как независимое государство

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.



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В Беларуси 15 мая отмечается праздник Государственного флага.

"Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству. Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории", — говорится в поздравлении, которое президентская пресс-служба распространила в субботу.

Глава государства также отметил, что Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости.

По его словам, страна успешно развивается, растет ее международный авторитет.

"В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее", — подчеркнул президент.