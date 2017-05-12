|
Лукашенко направился в Пекин с официальным визитом
13.05.2017 12:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китайскую народную республику (КНР), сообщили государственные СМИ Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рабочий визит в Пекин, в ходе которого белорусский лидер встретится с высшим руководством КНР, пройдет 13-16 мая.
Самолет белорусского президента в субботу в первой половине дня вылетел из Национального аэропорта Минск.
Согласно информации из открытых источников в Интернете, авиакомпания Belavia эксплуатирует Boeing 767-300ER (б/н EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (б/н EW-001PA) и Ту-154M (б/н EW-85815) для использования президентом и премьер-министром Беларуси. Вместо традиционной голубой раскраски самолёт окрашен в красные и зелёные тона национального флага Белоруссии. На борту у двери нанесена надпись "Беларусь" на кириллице и латинице. На хвосте изображён государственный герб страны.
Как ранее
Также запланированы встречи и переговоры с зарубежными лидерами, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский борт номер 1 вылетел из Национального аэропорта Минск в субботу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии