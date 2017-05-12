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Беларусь и Китай прорабатывают взаимное послабление визового режима

13.05.2017 16:26 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Китай прорабатывают взаимное послабление визового режима

13 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай прорабатывают взаимное послабление визового режима. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прорабатываем эти вопросы на взаимной основе. Если такие послабления и будут, то они будут взаимными", - отметил Кирилл Рудый.

По его словам, Беларусь планирует расширять двустороннее взаимодействие с Китаем в сфере услуг, в частности, в туристической области. "Предпринимается ряд мер, и во время нынешнего визита ожидается обсуждение договоренностей между руководителями соответствующих ведомств об активизации сотрудничества", - добавил дипломат.-0-

 
 
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Беларусь планирует расширять двустороннее взаимодействие с Китаем в сфере услуг, в частности, в туристической области.

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