13 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Китай прорабатывают взаимное послабление визового режима. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прорабатываем эти вопросы на взаимной основе. Если такие послабления и будут, то они будут взаимными", - отметил Кирилл Рудый.

По его словам, Беларусь планирует расширять двустороннее взаимодействие с Китаем в сфере услуг, в частности, в туристической области. "Предпринимается ряд мер, и во время нынешнего визита ожидается обсуждение договоренностей между руководителями соответствующих ведомств об активизации сотрудничества", - добавил дипломат.-0-