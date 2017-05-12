Обстановка на внешних границах стран СНГ будет обсуждаться 18 мая в Алматы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета командующих пограничными войсками стран Содружества состоится 18 мая в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств - участников СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, ход подготовки и проведения совместных спецпогранопераций и оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря в 2017 году, а также наметят аналогичные мероприятия на 2018 год.

Планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Кроме того, будут обсуждаться возможность межгосударственного обмена информацией между погранведомствами, а также взаимодействие Совета командующих пограничными войсками со специализированными учреждениями системы ООН в сфере охраны границ в 2015-2016 годах и подходы к его совершенствованию.-0-