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Обстановка на внешних границах стран СНГ будет обсуждаться 18 мая в Алматы
13.05.2017 17:34 — Новости Политики | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета командующих пограничными войсками стран Содружества состоится 18 мая в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
Члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств - участников СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, ход подготовки и проведения совместных спецпогранопераций и оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря в 2017 году, а также наметят аналогичные мероприятия на 2018 год.
Планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.
Кроме того, будут обсуждаться возможность межгосударственного обмена информацией между погранведомствами, а также взаимодействие Совета командующих пограничными войсками со специализированными учреждениями системы ООН в сфере охраны границ в 2015-2016 годах и подходы к его совершенствованию.-0-
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Планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании...
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