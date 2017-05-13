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Лукашенко прибыл в Китай

13.05.2017 20:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщили государственные СМИ Беларуси.

Рабочий визит в Пекин, в ходе которого белорусский лидер встретится с высшим руководством КНР, пройдет 13-16 мая.

Самолет главы государства приземлился Sputnik в международном аэропорту в Пекине.

Глава белорусского государства 14-15 мая примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте.

Беларусь на новом "Шелковом пути" — инфографика Sputnik>>

Это десятый визит в Китай президента Беларуси Александра Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер на площадке международного форума "Один пояс - один путь" озвучит позицию Беларуси по вопросу сотрудничества на евразийском континенте.

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