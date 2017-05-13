Конфликтующим на евразийском пространстве странам следует отказаться от воинственной риторики и обвинений - Путин

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Конфликтующим на евразийском пространстве странам следует отказаться от воинственной риторики и взаимных обвинений. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин на церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского государства обратил внимание, что на евразийском пространстве все еще сохраняются региональные конфликты и зоны застарелых противоречий между государствами. Все это несет угрозы для развития разных стран.

"Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию, - подчеркнул Владимир Путин. - Да и в целом, в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи".

Президент убежден, что Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики и социальной сферы, систем управления, поиска новых драйверов роста. "Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского, конструктивного будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципов Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Однако, отметил Владимир Путин, чтобы реализовать такую повестку, одного желания мало. Требуются реальные инструменты такого взаимодействия. Создать их можно только в рамках интеграции.-0-