Дух Шелкового пути стал великим вкладом в человеческую цивилизацию - Си Цзиньпин

14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Международный экономический форум "Один пояс и один путь" открылся сегодня в китайской столице выступлением председателя КНР Си Цзиньпина.

"На расстоянии тысяч миль, на протяжении тысячелетий, древние шелковые пути формировали дух мира и сотрудничества, открытости и общего участия, взаимного узнавания и взаимной выгоды", - сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что "дух Шелкового пути стал великим вкладом в человеческую цивилизацию".

"Около 2 тыс. лет назад был открыт трансконтинентальный проход, соединяющий Азию, Европу и Африку", - отметил китайский лидер, подчеркнув, что в наше время он стал "воплощением мира и кооперации, открытости и толерантности, взаимопонимания и обоюдной выгоды". "История - наш лучший учитель, и она нам говорит: цивилизация развивается за счет открытости, сосуществование народов обеспечивается за счет их интеграции", - подчеркнул он.

По словам Си Цзиньпина, в последнее время мировому сообществу приходится решать множество проблем комплексного характера, которые требуют совместных усилий.

14-15 мая в Пекине проходит форум "Один пояс и один путь". В списке участников форума - лидеры 29 стран, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Всего же будут представлены более 100 государств, обсуждения будут проходить на многосторонней основе. Общее число участников превышает 1,2 тыс. человек, еще больше освещающих мероприятие журналистов.

В ходе форума пройдет ряд круглых столов с участием руководителей государств. Планируются и важные двусторонние встречи. По традиции будет совместное фотографирование основных участников. На сегодня запланирован прием от имени председателя КНР с супругой, а также гала-концерт.

Стратегическая концепция создания Экономического пояса Шелкового пути была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства Морского шелкового пути XXI века объединенная концепция получила название "Один пояс и один путь". Приоритетами этой концепции являются политическая координация между странами, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о реализации данного проекта. Страна задействована в двух из четырех ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути.-0-