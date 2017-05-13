14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который упрощает условия работы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" для его резидентов. Об этом в эфире телеканала " ОНТ " рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, глава государства утвердил документ накануне рабочего визита в Китай.

"Основные изменения коснулись трех фобий, которые есть у иностранных инвесторов относительно нашего инвестиционного климата. В первую очередь значительно упрощена процедура регистрации, создана одна станция - теперь все административные процедуры можно проходить исключительно в индустриальном парке. Во-вторых, введен мораторий на проверки инвесторов в индустриальном парке, в-третьих, повышены экологические нормы до высших в Евросоюзе", - сообщил Кирилл Рудый.

Указ был разработан совместно белорусскими и китайскими экспертами, в том числе при участии потенциальных резидентов "Великого камня".-0-