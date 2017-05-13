ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал указ об упрощении условий работы в индустриальном парке "Великий камень"

14.05.2017 04:03 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который упрощает условия работы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" для его резидентов. Об этом в эфире телеканала "ОНТ" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, глава государства утвердил документ накануне рабочего визита в Китай.

"Основные изменения коснулись трех фобий, которые есть у иностранных инвесторов относительно нашего инвестиционного климата. В первую очередь значительно упрощена процедура регистрации, создана одна станция - теперь все административные процедуры можно проходить исключительно в индустриальном парке. Во-вторых, введен мораторий на проверки инвесторов в индустриальном парке, в-третьих, повышены экологические нормы до высших в Евросоюзе", - сообщил Кирилл Рудый.

Указ был разработан совместно белорусскими и китайскими экспертами, в том числе при участии потенциальных резидентов "Великого камня".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные изменения коснулись трех фобий, которые есть у иностранных инвесторов относительно нашего инвестиционного климата. В первую очередь значительно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика