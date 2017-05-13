Путин предложил создать в Евразии совместные исследовательские установки и лаборатории

14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создать в Евразии крупные международные исследовательские установки и лаборатории совместного пользования. Об этом он заявил на церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

Российский лидер отметил, что "качественная интеграция (стран региона) возможна только с опорой на мощный человеческий капитал, квалифицированные кадры, технологические и научные заделы".

"Чтобы создать такой фундамент, предлагаем активно развивать совместные образовательные платформы, укреплять взаимодействие университетов и бизнес-школ. Хотел бы вновь пригласить партнеров к совместной работе в рамках фундаментальных научных центров и исследований, в том числе речь может идти о создании крупных международных исследовательских установок и лабораторий совместного пользования", - сказал российский президент.

Кроме того, для реализации масштабных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях потребуются серьезные частные инвестиции. "Поэтому важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов и наладить здесь обмен лучшими практиками", - добавил он. Владимир Путин отметил, что Россия, в частности, использовала опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона при разработке льготных условий для инвесторов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке России. "Подставить плечо частному инвестору должны и недавно созданные финансовые институты - Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций", - сказал он.

Президент России также призвал оптимизировать транспортные коридоры, чтобы создать новую транспортную конфигурацию Евразийского континента. "Необходимо создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе", - сказал он.

По словам Владимира Путина, уже сегодня стратегию большого евразийского партнерства важно наполнять конкретными делами. "Так мы можем поставить амбициозную цель сделать движение товаров на евразийском пространстве самым быстрым, удобным, необременительным, - подчеркнул он. - Конечно, с наименьшими административными издержками, на базе самых передовых логистических технологий работать легче и эффективнее".

Владимир Путин предложил опираться в этом вопросе на весомый багаж Всемирной торговой организации (ВТО). -0-