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Лукашенко в Пекине участвовал в открытии форума "Один пояс и один путь"
14.05.2017 08:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко, который в эти дни находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике, принял в воскресенье участие в открытии форума "Один пояс и один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба главы государства.
© REUTERS Jason Lee
Лукашенко прибыл в столицу КНР накануне, его визит в Китай продлится до 16 мая.
"Глава государства принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине", – говорится в сообщении пресс-службы.
В Пекине белорусский лидер, как ожидается, проведет переговоры с рядом глав зарубежных государств.
Как проинформировали в пресс-службе, должна состояться двусторонняя встреча Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней лидеры двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества Китая и Беларуси.
Ожидается, что главы Беларуси и Китая также будут рассматривать перспективы взаимодействия стран в различных сферах, а также реализацию самых крупных совместных проектов.
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Президент республики прибыл в столицу КНР накануне, его визит в Китай продлится до 16 мая.
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