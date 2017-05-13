МИНСК, 14 мая – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко, который в эти дни находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике, принял в воскресенье участие в открытии форума "Один пояс и один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба главы государства.



© REUTERS Jason Lee Лукашенко прибыл в Китай

Лукашенко прибыл в столицу КНР накануне, его визит в Китай продлится до 16 мая.

"Глава государства принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Пекине белорусский лидер, как ожидается, проведет переговоры с рядом глав зарубежных государств.

Как проинформировали в пресс-службе, должна состояться двусторонняя встреча Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней лидеры двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества Китая и Беларуси.

Ожидается, что главы Беларуси и Китая также будут рассматривать перспективы взаимодействия стран в различных сферах, а также реализацию самых крупных совместных проектов.