ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии

14.05.2017 11:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в зал, где проводилось открытие форума "Один пояс и один путь" заходил одним из первых – вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, видео с мероприятия было опубликовано пресс-службой белорусского лидера.

Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии
© REUTERS Thomas Peter
Лукашенко в Пекине участвовал в открытии форума "Один пояс и один путь"

Форум открылся в Пекине в воскресенье, сейчас белорусский лидер находится в Китае с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

В зал в столице Китая, где проходило открытие мероприятия, лидер Беларуси вошел с председателем КНР, однако белорусский президент сидел вдали от Цзиньпина – между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Чехии Милошем Земаном.

При этом Цзиньпин был рядом с главами России и Турции – Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

Концепция Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века (сокращенно — "Один пояс — один путь") была выдвинута председателем КНР в 2013 году. Этот супер-проект нацелен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, а в более широком плане — на углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно-технического сотрудничества между ними.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель Международного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко в Пекине участвовал в открытии форума "Один пояс и один путь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика