Лукашенко пригласил Шарифа вместе с семьей посетить Беларусь

Наваз Шариф и Александр Лукашенко. Во время встречи

14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить вместе с семьей Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы", - сказал Александр Лукашенко.

"У нас будет что обсудить во время вашего визита", - заметил Президент.

Глава государства рассчитывает, что Наваз Шариф посетит Беларусь вместе со своей семьей.

В свою очередь премьер-министр Пакистана подчеркнул, что рад в очередной раз встретиться с Александром Лукашенко, а последний визит в белорусскую столицу вызывает у него только самые теплые воспоминания. "За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокий уровень. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений, и мы можем по праву этим гордиться", - заявил он.

Наваз Шариф признался, что с нетерпением ждет очередного визита в Беларусь. "Спасибо за отдельное приглашение для моей семьи. Безусловно, она присоединится ко мне, и наконец-то две семьи встретятся в полном составе", - добавил он.

Руководители двух стран сошлись во мнении, что регулярный обмен визитами на высшем и высоком уровнях позволит совершить прорыв в двусторонних отношениях. Крепкие политические связи, убеждены они, должны придать толчок и динамичному развитию экономического взаимодействия.

Также Александр Лукашенко и Наваз Шариф констатировали углубление парламентского взаимодействия и договорились развивать его еще более эффективно. Особо была отмечена деятельность пакистанско-белорусских групп дружбы, которые служат важными звеньями в налаживании контактов между людьми.

На встрече обсуждалось развитие промышленной кооперации, существующие проекты и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане. Беларусь призывает активнее проводить работу в этом направлении. Еще одной темой переговоров стали поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок, где они очень востребованы.

Сегодня Александр Лукашенко и Наваз Шариф приняли участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь", гостями которого стали делегации из около 130 государств.

Лидеры двух стран успели провести краткие переговоры и обменяться мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-пакистанского сотрудничества и на полях саммита.-0-