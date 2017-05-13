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Лукашенко пригласил Шарифа вместе с семьей посетить Беларусь
14.05.2017 11:31 — Новости Политики | БелТА
Наваз Шариф и Александр Лукашенко. Во время встречи
14 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить вместе с семьей Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы", - сказал Александр Лукашенко.
"У нас будет что обсудить во время вашего визита", - заметил Президент.
Глава государства рассчитывает, что Наваз Шариф посетит Беларусь вместе со своей семьей.
В свою очередь премьер-министр Пакистана подчеркнул, что рад в очередной раз встретиться с Александром Лукашенко, а последний визит в белорусскую столицу вызывает у него только самые теплые воспоминания. "За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокий уровень. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений, и мы можем по праву этим гордиться", - заявил он.
Наваз Шариф признался, что с нетерпением ждет очередного визита в Беларусь. "Спасибо за отдельное приглашение для моей семьи. Безусловно, она присоединится ко мне, и наконец-то две семьи встретятся в полном составе", - добавил он.
Руководители двух стран сошлись во мнении, что регулярный обмен визитами на высшем и высоком уровнях позволит совершить прорыв в двусторонних отношениях. Крепкие политические связи, убеждены они, должны придать толчок и динамичному развитию экономического взаимодействия.
Также Александр Лукашенко и Наваз Шариф констатировали углубление парламентского взаимодействия и договорились развивать его еще более эффективно. Особо была отмечена деятельность пакистанско-белорусских групп дружбы, которые служат важными звеньями в налаживании контактов между людьми.
На встрече обсуждалось развитие промышленной кооперации, существующие проекты и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане. Беларусь призывает активнее проводить работу в этом направлении. Еще одной темой переговоров стали поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок, где они очень востребованы.
Сегодня Александр Лукашенко и Наваз Шариф приняли участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь", гостями которого стали делегации из около 130 государств.
Лидеры двух стран успели провести краткие переговоры и обменяться мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-пакистанского сотрудничества и на полях саммита.-0-
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"У нас будет что обсудить во время вашего визита", - заметил Президент. Глава государства рассчитывает, что Наваз Шариф посетит Беларусь вместе со своей семьей.
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