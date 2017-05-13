МИНСК, 14 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить Беларусь вместе с семьей, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.



© REUTERS Aly Song Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии

Глава государства находится с официальным рабочим визитом в Пекине. Президент Беларуси 14-15 мая примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте.

"Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы", – сказал Лукашенко.

В ходе встречи с Шарифом, президент Беларуси отметил, что хотел бы видеть премьера Пакистана в республике вместе с семьей. В свою очередь Шариф заявил, что за краткий период времени удалось поднять уровень взаимоотношений между двумя странами на высокий уровень. Он также поблагодарил Лукашенко за приглашение.

"Спасибо за отдельное приглашение для моей семьи. Безусловно, она присоединится ко мне, и наконец-то две семьи встретятся в полном составе", – добавил он.

На встрече обсуждалось развитие промышленной кооперации, существующие проекты и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане. Беларусь призывает активнее проводить работу в этом направлении. Еще одной темой переговоров стали поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок, где они очень востребованы.

Политики пришли к выводу, что встречи на высоком и высшем уровнях помогут и дальше укреплять двусторонние отношения стран.