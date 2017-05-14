Александр Лукашенко и Си Цзиньпин перед началом сессии круглого стола

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании круглого стола глав государств - участников форума "Один пояс и один путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит в Международном конференц-центре, который расположен в живописном пригороде Пекина на озере Яньци. Железобетонная конструкция здания с крышей синего цвета спроектирована в стиле одной из главных исторических достопримечательностей китайской столицы - Храма Неба - и внешне имеет вид расправляющей крылья птицы. Площадь конференц-центра составляет более 8 тыс. кв.м.

С момента открытия комплекса здесь был проведен ряд значимых мероприятий международного масштаба, в том числе саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и министерский форум "Большой двадцатки".

14 мая Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь", которая прошла в Китайском государственном конференц-центре. На саммит прибыли главы государств и правительств 29 стран, а всего его участниками стали делегации из около 130 государств.

На полях форума Президент провел переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Стороны обменялись мнениями о состоянии белорусско-пакистанского сотрудничества, а также перспективах его развития. Глава государства пригласил Наваза Шарифа вместе с семьей посетить Беларусь.

В этот же день Александр Лукашенко вместе с другими лидерами государств, прибывшими на саммит "Один пояс и один путь", принял участие в приеме от имени Председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие прошло в Доме народных собраний, который расположен в центре Пекина и является одним из основных административных зданий китайской столицы. Затем белорусский лидер посетил праздничный гала-концерт в Национальном центре исполнительских искусств.-0-