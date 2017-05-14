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Лукашенко на полях саммита в Пекине встретился с Эрдоганом

15.05.2017 07:33 — Новости Политики | БелТА  
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15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня двустороннюю встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры глав государств состоялись на полях форума "Один пояс и один путь", мероприятия которого проходят сегодня в пригороде Пекина в Международном конференц-центре.

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

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Переговоры глав государств состоялись на полях форума "Один пояс и один путь", мероприятия которого проходят сегодня в пригороде Пекина в Международном...

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