|
Лукашенко на полях саммита в Пекине встретился с Эрдоганом
15.05.2017 07:33 — Новости Политики | БелТА
15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня двустороннюю встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.
Переговоры глав государств состоялись на полях форума "Один пояс и один путь", мероприятия которого проходят сегодня в пригороде Пекина в Международном конференц-центре.
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры глав государств состоялись на полях форума "Один пояс и один путь", мероприятия которого проходят сегодня в пригороде Пекина в Международном...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии