15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь предлагает странам Шелкового пути сопрячь научные потенциалы для совместного создания инноваций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании круглого стола глав государств - участников форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь сохранила и успешно развивает школы точных наук и цифровых технологий. Предлагаем всем государствам-участникам продумать алгоритмы по сопряжению своих научных потенциалов. На межгосударственном уровне и с государственной поддержкой формировать центры исследований и научных обменов", - сказал Александр Лукашенко.

Также, уверен белорусский лидер, необходимо скоординировать усилия по защите стратегически важной инфраструктуры правительственных и коммерческих баз данных. "Сегодня это вопрос безопасности сохранения суверенитета каждого государства", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" - это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций. "Мы всецело поддерживаем мысль, высказанную уважаемым Председателем Си Цзиньпином, о необходимости создания собственных технологий на основе национальных разработок и руководствуемся заявленным им принципом - "Нельзя строить свое будущее на основе прошлых чужих достижений", - обратил внимание он.-0-