Лукашенко на саммите в Пекине призвал страны к совместному мирному и взаимовыгодному развитию

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Достигнуть процветания государства могут лишь в совместном мирном и взаимовыгодном развитии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании круглого стола глав государств - участников форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что сегодня мир находится в стадии активного развития и глобальных перемен. Изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями.

"Среди них - терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности. Кроме того, ослабленный мировой экономический рост оказывает заметное влияние на углубление различий между странами. Зачастую противоречия решаются с применением оружия, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Именно поэтому сегодня так важно использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия. Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии".

Президент подчеркнул, что глобальные инициативы "Один пояс и один путь" и "Сообщество единой судьбы", выдвинутые китайским лидером Си Цзиньпином, - это не просто идея экономического партнерства, а прежде всего глубокая объединительная философия международного сотрудничества. "При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства. Китай приходит - и в этом уникальная особенность - как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития", - сказал белорусский лидер.

Проект "Один пояс и один путь" не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей. "Горжусь тем, что Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений", - заявил Александр Лукашенко.

Так, реализуя принципы построения "Сообщества единой судьбы", Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". Он строится как город будущего - экологичный, инновационный и комфортный для работы и для жизни. Глубина проекта в том, что две страны совместно создают не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути.

"Еще раз подчеркну, что Беларусь является надежным, ответственным партнером Китая. Об этом свидетельствует установление особого уровня отношений между нашими странами - всестороннего доверительного стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы открытая страна. Жизненный принцип белорусов - добрососедство. Беларусь готова к взаимодействию в целях международного развития. Здесь и сейчас мы должны думать о современном поколении и нести ответственность за наших детей и внуков", - призвал глава белорусского государства.-0-