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Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"

15.05.2017 09:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что страны — участники проекта "Один пояс — один путь" могут достичь процветания только в совместном мирном и взаимовыгодном развитии.

Глава государства 15 мая принял участие в заседании круглого стола президентов — участников форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Пекине.

Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"
© REUTERS Thomas Peter
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Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, белорусский президент отметил, что сейчас в мире происходят глобальные перемены, и они связаны с вызовами и угрозами безопасности.

"Среди них — терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности. Кроме того, ослабленный мировой экономический рост оказывает заметное влияние на углубление различий между странами. Зачастую противоречия решаются с применением оружия", — обратил внимание Лукашенко.

Интеграция поверх блоков

По мнению белорусского президента, важно использовать инициативу "Один пояс — один путь" для того, чтобы изменить сложившуюся модель взаимодействия между государствами. "Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, выдвинутые лидером КНР инициативы "Один пояс — один путь" и "Сообщество единой судьбы" являются не просто проектами сотрудничества в экономике. Они несут в себе интеграционную философию сотрудничества. При этом Китай не навязывает никому свои интересы и не занимается торговой экспансией.

"Китай приходит — и в этом уникальная особенность — как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что проект "Один пояс — один путь" формирует международные отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.

Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"
© Sputnik / Виктор Толочко
Китай инвестирует в белорусские продукты более $1,2 млрд

Беларусь — в лидерах проекта "Один пояс — один путь"

Белорусский президент заметил, что в Минске одними из первых в Европе разглядели все выгоды и преимущества от участия в таком глобальном интеграционном и экономическом проекте.

"Горжусь тем, что Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений", — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что Минск и Пекин, реализуя принципы построения "Сообщества единой судьбы", Беларусь и Китай вместе строят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Этот парк, по замыслу его основателей, должен стать инновационным "городом будущего" и быть удобным и для работы, и для жизни. "Глубина проекта в том, что две страны совместно создают не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути", — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — надежный и ответственный партнер для Китая. "Об этом свидетельствует установление особого уровня отношений между нашими странами — всестороннего доверительного стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы открытая страна. Жизненный принцип белорусов — добрососедство. Беларусь готова к взаимодействию в целях международного развития. Здесь и сейчас мы должны думать о современном поколении и нести ответственность за наших детей и внуков", — призвал глава белорусского государства.

Объединить научные потенциалы

На саммите в Пекине Лукашенко призвал все страны объединить свои научные потенциалы для построения инновационного будущего.

Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"
© Инфографика
Беларусь на новом "Шелковом пути"

Он обратил внимание, что в Беларуси сохранены и успешно развиваются точные науки и информационные технологии.

Белорусский президент предложил всем участникам саммита подумать над тем, как объединить усилия ученых и заняться созданием центров исследований и научных обменов. Эти центры должны строиться на межгосударственном уровне и иметь государственную поддержку, пояснил он.

Также, уверен белорусский лидер, необходимо скоординировать усилия по защите стратегически важной инфраструктуры правительственных и коммерческих баз данных. "Сегодня это вопрос безопасности сохранения суверенитета каждого государства", — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" — это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций.

"Мы всецело поддерживаем мысль, высказанную уважаемым Председателем Си Цзиньпином, о необходимости создания собственных технологий на основе национальных разработок и руководствуемся заявленным им принципом: "Нельзя строить свое будущее на основе прошлых чужих достижений", — обратил внимание он.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент гордится, что Беларусь первой подключилась к проекту "Один пояс - один путь", и призывает все страны проекта к мирному и взаимовыгодному...

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