Большинство стран СНГ проявило интерес к участию в проектах Шелкового пути - Лебедев

Сергей Лебедев. Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство стран СНГ проявило интерес к участию в проектах Экономического пояса Шелкового пути. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который принял участие в пленарном заседании проходящего в Пекине международного форума "Один пояс и один путь", а также выступил на секции "Единство политики и стратегий развития", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века за относительно короткое время доказала свою востребованность и уже получила широкую поддержку, сказал Сергей Лебедев. Он обратил внимание, что большинство стран СНГ проявило интерес к участию в проектах, предлагаемых Китайской Народной Республикой, поскольку их реализация будет способствовать более устойчивому развитию и экономическому росту государств Содружества.

На протяжении 25-летнего существования СНГ для него всегда имело важное значение развитие контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными и международными организациями. Сегодня с учетом реализации инициативы "Один пояс и один путь" это, в первую очередь, совместное обсуждение и выработка общих действий с такими региональными организациями, как ШОС и ЕАЭС, констатировал председатель Исполкома СНГ.

По его словам, успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь" способствовало бы также объединение усилий в проектах ООН на евразийском пространстве. Он подчеркнул, что сотрудничество между СНГ и структурами ООН, в том числе Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, с момента получения Содружеством статуса наблюдателя поступательно развивается в сессиях и работе Генеральной ассамблеи ООН.

Сергей Лебедев отметил готовность стран СНГ к более тесному взаимодействию с другими международными и региональными организациями, отдельными государствами, поддерживающими инициативу "Один пояс и один путь". По его мнению, к числу приоритетных областей взаимодействия, где особенно важно сопряжение политики и стратегий развития, следует отнести экономику, гуманитарное взаимодействие и сферу обеспечения безопасности. Он выразил уверенность, что прочный мир, стабильность и безопасность на евразийском пространстве будут гарантией успешной реализации инициативы "Один пояс и один путь".-0-