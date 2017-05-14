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Младшая дочь первой леди Франции назвала мизогинией нападки на мать

15.05.2017 13:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Тридцатилетняя Тиффани Озьер, младшая дочь новой первой леди Франции Бриджит Тронье, обвинила оппонентов Эммануэля Макрона в зависти. Она считает выражением сексизма и эйджизма развернувшуюся в сети полемику вокруг ее матери.

"Таких нападок не было бы в адрес политика-мужчины или мужчины-спутника женщины-политика. Думаю, в этом много зависти, и это совершенно неприемлемо", — заявила Озьер изданию The Guardian.

Она также отметила, что встречала людей, восхищенных тем, что делает ее мать, а также ее вовлеченностью в политическую деятельность супруга.

"Если люди не могут ничего, кроме критики, пусть критикуют — это лишь сблизит нас", — подчеркнула Тиффани.

Бриджит Макрон с Эммануэлем Макрон вместе с 2006 года. Первая леди старше Макрона на 24 года, этот факт взбудоражил социальные сети. Младшая дочь Бриджит — Тиффани Озьер — была юристом в предвыборной команде Макрона.

 
Теги: Минск
 
 
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Дочь первой леди Франции Тиффани считает, что политические оппоненты нового лидера страны демонстрируют зависть, критикуя первую леди.

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