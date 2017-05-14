Лукашенко провел в Пекине переговоры с руководством стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях форума "Один пояс и один путь", который прошел в Пекине 14-15 мая, провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состоялись очень обстоятельные обмены мнениями и переговоры с премьер-министром Пакистана и Президентом Турции. Помимо этого, был ряд контактов на полях форума с руководителями государств из Азии, Африки и Латинской Америки, - сказал Владимир Макей. - Президент общался очень тесно с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама".

По словам министра, такие мероприятия, как форум "Один пояс и один путь", являются хорошей возможностью, чтобы встретиться с лидерами государств и обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. "Контакты были очень обстоятельные и обширные", - подчеркнул он.-0-