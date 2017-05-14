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Президент Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь

15.05.2017 14:53 — Новости Политики | БелТА  
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Президент Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь
Чан Дай Куанг. Фото из архива

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь. Готовится к подписанию ряд документов", - сказал Владимир Макей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководством этой страны на полях форума "Один пояс и один путь" в Пекине. Кроме того, белорусский лидер встретился с главами других стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.-0-

 
 
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"Президент Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь. Готовится к подписанию ряд документов", - сказал Владимир Макей.

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