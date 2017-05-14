Чан Дай Куанг. Фото из архива

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь. Готовится к подписанию ряд документов", - сказал Владимир Макей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с руководством этой страны на полях форума "Один пояс и один путь" в Пекине. Кроме того, белорусский лидер встретился с главами других стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.-0-