Лукашенко на полях саммита в Пекине встретился с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко

15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня двустороннюю встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры глав государств состоялись на полях форума "Один пояс и один путь", мероприятия которого проходят сегодня в пригороде Пекина в Международном конференц-центре.

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

О результатах встречи журналистам рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По его словам, переговоры лидеров двух стран были очень насыщенными и продуктивными. "Несмотря на ухудшение экономической ситуации в мире, наш товарооборот растет. Пока мы не достигли той планки, которая была поставлена Президентами, в $1 млрд, но мы движемся к этой цели. В прошлом году, например, было $814 млн, в этом - рост на 36%", - обратил внимание дипломат.

Стороны намерены активизировать работу по созданию совместных производств по сборке комбайнов и автомобильной техники. Также Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обстоятельно рассмотрели развитие ситуации в регионе в сфере безопасности.

"Президенты договорились, что в ближайшее время будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии, которое откладывалось в связи с внутренней ситуацией в Турции на достаточно продолжительный срок. В ближайшие, думаю, полтора-два месяца, мы проведем это заседание и обсудим конкретный план наших действий на перспективу. Президент Эрдоган дал соответствующие поручения на сей счет", - подчеркнул министр.

Владимир Макей отметил, что благодаря личным отношениям глав государств сотрудничество между Беларусью и Турцией находится на подъеме. "Личные отношения являются примером не только для всей государственной вертикали в странах, но и для бизнес-сообщества. Сейчас задача состоит в том, чтобы трансформировать уровень этих политических отношений в экономическое сотрудничество. Конкретные задачи поставлены. Думаю, мы с ними справимся", - заключил он.

Основные позиции белорусского экспорта в Турцию: калийные удобрения, акрилонитрил, синтетические волокна и нити, стальные полуфабрикаты и проволока, льняные ткани, стекло.

Турция поставляет сельхозпродукцию (главным образом сезонную или некультивируемую в Беларуси), трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.-0-