Трехсторонняя контактная группа по ситуации на востоке Украины проводит переговоры в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке проходит 15 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Сегодня же в белорусской столице собрались рабочие подгруппы контактной группы.

На предыдущем заседании 26 апреля ТКГ согласовала механизм верификации желаний удерживаемых в связи с конфликтом граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения.

Обсуждался также блок экономических вопросов, в том числе введение так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией, работающих на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Среди политических тем дискуссия концентрировалась на обсуждении вопросов, связанных с формулой Штайнмайера.-0-