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Трехсторонняя контактная группа по ситуации на востоке Украины проводит переговоры в Минске

15.05.2017 15:23 — Новости Политики | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке проходит 15 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Сегодня же в белорусской столице собрались рабочие подгруппы контактной группы.

На предыдущем заседании 26 апреля ТКГ согласовала механизм верификации желаний удерживаемых в связи с конфликтом граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения.

Обсуждался также блок экономических вопросов, в том числе введение так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией, работающих на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Среди политических тем дискуссия концентрировалась на обсуждении вопросов, связанных с формулой Штайнмайера.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На предыдущем заседании 26 апреля ТКГ согласовала механизм верификации желаний удерживаемых в связи с конфликтом граждан, которые после освобождения хотели бы...

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