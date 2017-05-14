15 мая, Пекин /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для деятельности китайской корпорации "СИТИК Групп" в Беларуси есть большие перспективы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем правления компании Чан Чжэньмином, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что очень много слышал о корпорации "СИТИК Групп" и ознакомился с ее многими хорошими проектами, однако всегда задается вопросом, почему компания не полностью вовлечена в бизнес в Беларуси.

"Да, вы осуществляете проекты в нашей стране. Я хорошо знаю их, на некоторые ваши работы смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Тем не менее для такой громаднейшей компании, как ваша "СИТИК Групп", это капля в море", - считает Александр Лукашенко.

Президент предложил руководству корпорации рассмотреть различные варианты ведения бизнеса в Беларуси, развернуть который можно в ближайшее время. "Скажите, что мы должны сделать? - спросил он. - Есть небольшие проблемы по тем проектам, над которыми мы работаем с вами. Вы должны сказать, в чем эти проблемы с вашей точки зрения".

Глава государства отметил, что уже обсудил сегодняшнюю встречу с Председателем КНР и рассчитывает на достижение конкретных договоренностей.

В свою очередь Чан Чжэньмин поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться, несмотря на напряженный график Президента. На переговоры прибыли руководители важнейших подразделений корпорации.

В 2007-2013 годах компания реализовала в Беларуси проект по строительству трех цементных заводов. Через пару лет она приступила к возведению автомобильного завода "БелДжи" и многофункционального комплекса по просп.Победителей в Минске. Кроме того, в 2016 году принято решение создать в Беларуси новое предприятие по производству специализированных роботов, которые применяются для тушения пожаров, проведения подводных и горнодобывающих работ.

Стороны также ранее решили создать совместный инновационный фонд. Соответствующее соглашение подписано в сентябре прошлого года во время государственного визита Александра Лукашенко в Китай.

Корпорация "СИТИК Групп" полностью принадлежит государству и напрямую подчиняется Госсовету КНР. В ее состав входят более 40 дочерних предприятий, осуществляющих свою деятельность не только в Китае, но и в США, Канаде, Австралии и других странах.-0-