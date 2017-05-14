Лукашенко в Пекине призвал сменить модель межгосударственных отношений

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Президент Беларуси на саммите глав 28 государств "Один пояс — один путь" в Пекине призвал президентов изменить модель межгосударственных отношений и подчеркнул, что достичь мира и процветания можно только вместе во взаимовыгодном развитии.



© Фото: Официальный сайт премьер-министра Пакистана Лукашенко хочет показать Шарифу прелесть "клочка земли" в центре Европы

Глава государства 15 мая принял участие в заседании круглого стола президентов — участников форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Пекине. Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысило 1,2 тысячи человек.

Выступая на саммите, Лукашенко отметил, что мир переживает глобальные изменения, и все они сопряжены с вызовами и угрозами безопасности. В числе основных угроз Лукашенко назвал терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности.

При этом белорусский президент выразил обеспокоенность, что некоторые страны готовы решать противоречия с партнерами с применением силы.

По мнению белорусского президента, важно использовать инициативу "Один пояс — один путь" для того, чтобы изменить сложившуюся модель взаимодействия между государствами.

"Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии", — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, выдвинутые лидером КНР инициативы "Один пояс — один путь" и "Сообщество единой судьбы" являются не просто проектами сотрудничества в экономике. Они несут в себе интеграционную философию сотрудничества. При этом Китай не навязывает никому свои интересы и не занимается торговой экспансией.

"Китай приходит — и в этом уникальная особенность — как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что проект "Один пояс — один путь" формирует международные отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.

Трогательная встреча с Эрдоганом

На полях саммита Лукашенко также встретился с некоторыми из глав государств, которые принимали участие в пекинском форуме.

В частности, Лукашенко провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и журналисты смогли запечатлеть трогательный момент встречи двух лидеров, которые являются давними и теплыми друзьями.



© REUTERS Thomas Peter Трогательная встреча: Лукашенко и Эрдоган обсудили сотрудничество

Позже состоялась и двусторонняя встреча Лукашенко и Эрдогана, в ходе которой стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Оба президента также выступили на форуме высокого уровня и высказали свою точку зрения на проект "Один пояс — один путь" и развитие вовлеченных в него стран.

"Я верю, что этот проект выгоден для всех, он принесет мир и стабильность, это означает создание новой взаимосвязанной системы в экономической, политической и культурной сферах. Этот проект внесет свой вклад в развитие региона и приведет к значительному повышению стандартов уровня жизни наших граждан, это будет совместный успех всех нас. Я верю, что эта модель сотрудничества будет успешной", — заявил Эрдоган.

Со своей стороны Лукашенко с гордостью отметил, что Беларусь одной из первых стран мира присоединилась к строительству Шелкового пути.

Инвестиции в белорусские продукты

На саммите было заявлено, что КНР готова инвестировать в белорусские продукты более 1,2 миллиардов долларов .

Лукашенко напомнил, что Минск и Пекин, реализуя принципы построения "Сообщества единой судьбы", вместе строят Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Строительство индустриального парка "Великий камень" началось в 2014 году, и Лукашенко также обратил внимание, что в Беларуси сохранены и успешно развиваются точные науки и информационные технологии. Белорусский президент предложил всем участникам саммита подумать над тем, как объединить усилия ученых и заняться созданием центров исследований и научных обменов. Эти центры должны строиться на межгосударственном уровне и иметь государственную поддержку, пояснил он.



© Sputnik / Виктор Толочко Снопков: Беларусь может выйти на китайский рынок птицы

Также, уверен белорусский лидер, необходимо скоординировать усилия по защите стратегически важной инфраструктуры правительственных и коммерческих баз данных. "Сегодня это вопрос безопасности сохранения суверенитета каждого государства", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщил замглавы Администрации президента Николай Снопков, в 2016 году экспорт Беларуси в КНР достиг рекордных 3,5 миллиардов долларов.

По его словам, в рамках форума белорусские чиновники подпишут контракты по торговому сотрудничеству и продвижению молочной продукции на китайский рынок. Кроме того, будут подписаны и ряд нормативов, открывающих белорусской продукции путь на китайский рынок птицы.

В данной связи глава Минсельхозпрода Беларуси сообщил, что между Минском и Пекином заключено соглашение о намерениях вложить около 1 миллиарда долларов инвестиций в белорусскую экономику. Еще одна китайская корпорация декларировала намерение вложить почти 200 миллионов долларов в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Продукция этих заводов будет перерабатываться в Беларуси и поставляться в Китай.

Большие перспективы для "СИТИК Групп"

В рамках визита в Китай Лукашенко встретился с руководством китайской корпорации "СИТИК Групп" и подчеркнул, что видит большие перспективы для ее работы в Беларуси.

Глава государства отметил, что очень много слышал о корпорации "СИТИК Групп" и ознакомился с ее хорошими проектами, однако всегда задается вопросом, почему компания не полностью вовлечена в бизнес в Беларуси.

На переговоры прибыли руководители важнейших подразделений корпорации.

"Да, вы осуществляете проекты в нашей стране. Я хорошо знаю их, на некоторые ваши работы смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Тем не менее, для такой громаднейшей компании, как ваша "СИТИК Групп", это капля в море", — заявил Лукашенко во время встречи с председателем правления компании Чан Чжэньмином.

Президент предложил руководству корпорации рассмотреть различные варианты ведения бизнеса в Беларуси, развернуть который можно в ближайшее время.

В 2007-2013 годах "СИТИК Групп" реализовала в Беларуси проект по модернизации трех цементных заводов, позднее занялась строительством завода по сборке легковых автомобилей "БелДжи" и многофункционального комплекса по проспекту Победителей в Минске.

Кроме того, в 2016 году принято решение создать в Беларуси новое предприятие по производству специализированных роботов, которые применяются для тушения пожаров, проведения подводных и горнодобывающих работ. Стороны также ранее решили создать совместный инновационный фонд.

Новые резиденты "Великого камня" и венчурный фонд

За время пребывания в Китае белорусской делегации список резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка пополнился четырьмя компаниями.

В частности, в понедельник в белорусской дипмиссии в Пекине были заключены договоры о вхождении в технопарк компаний ООО "Бел Лотослэнд", ООО "АЕ Интернэшнл Инвестмент", ООО "Компания по производству осветительных приборов с жидким металлом "Фэн Чэн" и ООО "Флюенс Интернэшнл Технолоджи".



© REUTERS Roman Pilipe Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"

Три компании из этого списка будут заниматься выпуском светодиодной продукции, четвертый резидент будет вести геотермальные разработки. Эта компания будет выпускать термонасосы, используя энергию земли.

Таким образом, количество резидентов индустриального парка увеличилось до 13 компаний.

Также Беларусь и Китай договорились о ключевых условиях деятельности совместного венчурного фонда, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

В частности, ГКНТ, инвестиционная компания "Чайна Мерчантс Капитал" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" подписали соглашение о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда "Великий камень".

Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и Компания по развитию индустриального парка (10%). Размер фонда составит не менее 20 миллионов долларов. Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий (высокотехнологичные, инновационные продукты, инновации в традиционных секторах экономики).

Шкатулка от Николая Лукашенко

В некоторых мероприятиях визита белорусской делегации в Китай принимал участие и сын Александра Лукашенко Николай. Так, он приехал вместе с отцом в Дом народных собраний в Пекине, где должен пройти ужин и концерт по случаю церемонии открытия форума "Один пояс — один путь", в сопровождении сына.



© REUTERS Wu Hong/Pool Николай Лукашенко подарил первой леди КНР шкатулку

Николай был одет в серый костюм. В руках сын Лукашенко держал зеленую коробочку — шкатулку, которую позже презентовал первой леди КНР Пэн Лиюань.

После того, как белорусский лидер и его сын прошли на совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой, китайский лидер, уже встречавшийся с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что ребенок вырос.

К слову, Николай уже посещал Китай. В сентябре 2015 года президент Беларуси вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией. Тогда интернет-пользователи прозвали Николая Лукашенко "златовласым принцем".