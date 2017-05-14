Макрон не удивил Францию выбором премьер-министра

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Глава Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуарда Филиппа, бывшего мэра Франции, сообщила Le Figaro .

Во Франции начали предполагать, что выбор Макрона падет на Филиппа, сразу после завершения выборов. Филипп работал в штабе Алена Жюппе во время президентских праймериз у правоцентристских "Республиканцев". Праймериз выиграл Франсуа Фийон, и Филипп присоединился к его штабу, но покинул его в этом году, когда вокруг кандидата разразился коррупционный скандал. Новый премьер представляет умеренные правые силы.

Выбор премьера из числа "правых" — важный выбор сторонника евроинтеграции Макрона, так как этим своим шагом он подтверждает готовность прислушиваться ко всем слоям общества.

Состав правительства Филиппа будет объявлен завтра. Пост премьера с декабря 2016 года занимал Бернар Казнев.