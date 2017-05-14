15 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик видит предпосылки для "большого обмена" в связи с успешным запуском механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Об этом сегодня дипломат заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Мартин Сайдик отметил, что так называемый механизм верификации был успешно запущен 28 апреля.

/Будет дополнено/. -0-