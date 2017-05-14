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Сайдик видит предпосылки для "большого обмена" в связи с успешным запуском механизма верификации
15.05.2017 19:31 — Новости Политики | БелТА
15 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик видит предпосылки для "большого обмена" в связи с успешным запуском механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Об этом сегодня дипломат заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Мартин Сайдик отметил, что так называемый механизм верификации был успешно запущен 28 апреля.
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Мартин Сайдик отметил, что так называемый механизм верификации был успешно запущен 28 апреля.
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