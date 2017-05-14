15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик видит предпосылки для "большого обмена" в связи с успешным запуском механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Об этом сегодня дипломат заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик отметил, что так называемый механизм верификации был успешно запущен 28 апреля, но с его реализацией еще остались некоторые вопросы, которые предстоит отработать. "Но то, что мы сейчас делаем - это предпосылка для будущего большого обмена", - сказал дипломат.

Он напомнил, что механизм верификации призван подтвердить желание граждан остаться после освобождения на территории, где они находились во время заключения. Рабочая группа по гуманитарным вопросам смогла подробно рассмотреть промежуточные результаты реализации механизма, которые касались почти ста человек. Рабочая группа также начала обсуждение шагов для его полноценного применения. "Эта работа чрезвычайно значима не только с точки зрения минских договоренностей, она прежде всего важна для тех, кого непосредственно касается", - подчеркнул Мартин Сайдик. Он выразил надежду, что к следующей встрече с журналистами 24 мая все вопросы по механизму верификации будут закрыты. -0-