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Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 24 мая

15.05.2017 20:03 — Новости Политики | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 24 мая. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик уточнил, что дискуссия в рабочей группе по экономическим вопросам касалась вариантов оплаты поставок воды в отдельные районы Луганской и Донецкой областей. "Участники рабочей группы подчеркнули свое стремление к скорейшему поиску решения этого вопроса ввиду того, что поставки воды все еще не возобновлены", - сказал он.

Что касается группы по политическим вопросам, то они продолжили обсуждение вопросов, связанных с формулой Штайнмайера.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мартин Сайдик уточнил, что дискуссия в рабочей группе по экономическим вопросам касалась вариантов оплаты поставок воды в отдельные районы Луганской и Донецкой...

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