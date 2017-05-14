15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 24 мая. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик уточнил, что дискуссия в рабочей группе по экономическим вопросам касалась вариантов оплаты поставок воды в отдельные районы Луганской и Донецкой областей. "Участники рабочей группы подчеркнули свое стремление к скорейшему поиску решения этого вопроса ввиду того, что поставки воды все еще не возобновлены", - сказал он.

Что касается группы по политическим вопросам, то они продолжили обсуждение вопросов, связанных с формулой Штайнмайера.-0-